Todos los anfitriones cumplieron, pero México estuvo a otro nivel

Enrique Gómez

Los tres anfitriones del Mundial superaron la fase de grupos, pero solo uno terminó invicto y haciendo historia.

Así terminaron los países sede de la Copa del Mundo de Norteamérica tras la fase de grupos:

1. México → 9 puntos (6 goles a favor y 0 en contra)

2. Estados Unidos → 6 puntos (8 goles a favor y 3 en contra)

3. Canadá → 4 puntos (8 goles a favor y 4 en contra)

El Tri venció sin recibir gol a Sudáfrica, Corea de Sur y Chequia (goleada 3-0); Canadá firmó una paliza de escándalo contra Catar (6-0), empató con Bosnia y perdió con Suiza; mientras que Estados Unidos venció a Paraguay (4-1) y Australia, pero cayó ante Turquía en la última fecha de la fase de grupos.

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O sea, todos los anfitriones golearon una vez, pero solo el Tri terminó con portería imbatida y con nueve puntos; algo que, claramente, jamás había logrado y que en realidad muy pocos han conseguido en la historia.

Eso sí, los dos ‘gigantes de la CONCACAF’ avanzaron como primeros lugar de su grupo, lo que les permitirá recibir equipos menos brillantes en la ronda de 16vos. Estados Unidos ya tiene asegurado enfrentar a Bosnia y Herzegovina, tercer lugar del Grupo B (el de Canadá), mientras que México aún desconoce quién será su oponente del 30 de junio en la Ciudad de México, pero podría ser Escocia o Ecuador.

En tanto, el equipo de ‘la Hoja de Maple’ se medirá a Sudáfrica (sublíder en el Grupo de México) en Los Ángeles. Una desgracia salir de su país, pero un cruce que luce bastante accesible para seguir adelante.

¿Hasta dónde llegarán los anfitriones? Se espera que los tres pueden avanzar al menos a los octavos de final, pero ya en esa instancia el nivel de dificultad podría ser demasiado para un equipo de CONCACAF.