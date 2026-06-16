Tino Livramento se pierde el Mundial por lesión

EFE

Trevoh Chalobah sustituirá al lesionado Tino Livramento en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial 2026, después de que el lateral del Newcastle United sufriera una lesión en el gemelo, en la sesión de entrenamiento del pasado domingo.

La decisión de Thomas Tuchel vuelve a dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, una de las ausencias más llamativas de la convocatoria inglesa, pese a la baja de Livramento, que juega de lateral derecho, misma demarcación que el jugador del Real Madrid.

Livramento, de 23 años, se lesionó durante un entrenamiento el pasado domingo y las pruebas médicas realizadas posteriormente confirmaron que no podrá participar en la competición, según informó la Federación Inglesa en un comunicado.

Los últimos resultados de Inglaterra en el partido inaugural de la Copa del Mundo

Inglaterra debuta este miércoles frente a Croacia en Dallas y la normativa de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo lesionado hasta 24 horas antes del primer encuentro del torneo.

Chalobah, defensa del Chelsea de 26 años, viajará en las próximas horas a Estados Unidos para incorporarse a la concentración inglesa en Kansas City, aunque no estará disponible para el encuentro contra Croacia, ya que el resto del equipo se desplazó este martes a Dallas para preparar el estreno mundialista.