Tal y como lo hizo Diego Maradona, Lionel Messi aniquiló a Inglaterrra

Héctor Cantú

Como sucedió en 1986, Argentina ha vuelto a pasar de largo de Inglaterra y se ha clasificado a una final de Copa del Mundo por tercera ocasión en los últimos 20 años.

Cuatro décadas atrás, aquella Albiceleste hizo historia de la mano de Diego Maradona. Ahora, el equipo de Lionel Scaloni lo ha hecho con un Lionel Messi que puede sellar su última Copa del Mundo de la mejor manera posible: levantando la copa.

Messi volvió a ser el jugador determinante y el motor del equipo para consumar la remontada. Sus dos asistencias lo colocan en un grupo exclusivo, ya que solo siete futbolistas antes que él habían registrado un doblete de pases para gol en una semifinal mundialista.

Aunque Leo se fue sin marcar, sigue estando en la parte más alta de la lista de goleadores, sitio que aún comparte con Kylian Mbappé con 8 tantos.

Desde 1966, ningún jugador había tenido cifras como las de Leo ante Inglaterra en un partido de eliminación directa. Los 9 regates, las dos asistencias y el 80 por ciento de efectividad en sus pases le convierten en el futbolista que hizo posible el sueño de llegar de nueva cuenta a la final.

The goal that went beyond the pitch and felt closer to home for Lautaro Martínez ❤️ pic.twitter.com/uOZT9Zc5mE — FOX Sports (@FOXSports) July 15, 2026

A sus 39 años, Messi sigue siendo el futbolista más influyente de la Albiceleste en este Mundial. Participó directamente en 12 goles de su selección, con ocho anotaciones y cuatro asistencias, además de ubicarse entre los máximos asistentes del torneo.

El capitán argentino disputará ante España la tercera Final de Copa del Mundo de su carrera y buscará conquistar su segundo título para poner el broche de oro a una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de los Mundiales.