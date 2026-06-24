Suiza se apoderó del primer lugar del Grupo B en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Suiza derrotó 2-1 a Canadá para convertirse en el líder del Grupo B en el Mundial 2026 y avanzar a la siguiente ronda por cuarta ocasión consecutiva. Los de la ‘Hoja de Maple’ superaron la fase de grupos por primera ocasión gracias a la diferencia de goles tras golear a Catar.

A huge Swiss performance to take them top of Group B! 🔝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Suiza hizo buenos los pronósticos y escaló a lo más alto de su sector en calidad de invicto, su reto será derribar la barrera de los octavos de final en donde se ha quedado en las últimas tres ediciones de la justa mundialista y llegará a la cita con confianza.

La primera mitad estuvo llena de precauciones entre los dos equipos, los ‘Nati’ parecían tener una mejor idea y un mejor planteamiento, ambos tuvieron ocasiones de gol, pero los canadienses resistieron y se fueron al descanso con la ilusión por el primer lugar intacta.

Als Gruppensieger in die nächste Runde! 🙌

Qualifié pour le tour suivant en tant que vainqueur de groupe !

Passiamo al turno successivo come vincitori del gruppo! pic.twitter.com/8dMu43KHaK — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 24, 2026

Ruben Vargas rompió el cerrojo del conjunto norteamericano en la primera jugada de la segunda mitad y adelantó a Suiza que tomó la ventaja. Canadá intentaba reaccionar cuando Johan Manzambi colocó el 2-0 en el marcador al 57.

Los de la ‘Hoja de Maple’ no se dieron por vencidos y recortaron distancias al 76 con un tanto de Promise David que encendió la parte final, no les alcanzó para empatar el partido, sin embargo, será una actuación histórica luego de superar la primera ronda por primera ocasión.