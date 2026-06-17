Suiza entre la espada y la pared en el Grupo B

Oscar Sandoval

El Grupo B es uno de los más apretados después de la primera jornada, ninguna de las cuatro selecciones ganó y todas tienen un punto. Suiza empató con Catar que en el papel es el rival más débil de sector y ahora necesita derrotar a Bosnia para escalar al liderato.

Final push before matchday 👊



🇨🇭🆚 🇧🇦

🗓️ 18.6 🕘 21:00 CET (12pm PT)

🏟️ Los Angeles pic.twitter.com/wB5sy9Hdpf — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 17, 2026

Suiza tiene que mirar con optimismo el duelo ante Bosnia porque si no lo hace se encontrará con escenario al límite porque dejó puntos en el camino y tiene que reponerlos para dar un paso a la siguiente ronda, no puede fallar porque cierra la fase de grupos ante el anfitrión Canadá.

Los bosnios llegan con las mismas necesidades, pero el empate les vale porque en el tercer partido enfrentan a Catar y es ahí donde pueden dar un paso para buscar el primer lugar del grupo por primera vez en su historia.

Suiza comienza a jugar casi a eliminación directa desde la segunda jornada y solo la victoria lo mantendrá con vida en la Copa del Mundo.