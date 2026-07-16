Slavko Vincic de Eslovenia será el árbitro de la final del Mundial 2026

EFE

El árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el New York/ New Jersey Stadium.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

México aplicó la regla Prestianni y expulsó a Piero Hincapié El defensa de Ecuador se tapó la boca para insultar a Santi Giménez y el jugador denunció

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudita 2-1, en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos.

España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraz Kovacic, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.