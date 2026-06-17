Sin privilegios, Cristiano Ronaldo y compañía también pasan controles de seguridad

Redacción FOX Deportes

Las revisiones de seguridad en Estados Unidos están a la orden del día y nadie se salva de ellas, ni siquiera las selecciones que participan en la Copa del Mundo.

Portugal fue el combinado más reciente en experimentar de primera mano los estrictos filtros antes de viajar a Houston, Texas, sede de su debut mundialista ante la RD Congo en el Grupo K.

La selección lusa compartió un video en sus canales oficiales en el que mostró parte del protocolo previo al abordaje de su vuelo chárter. En las imágenes se observa a los futbolistas y miembros del cuerpo técnico formados para pasar uno por uno por los arcos detectores de metales, tal como ocurre con cualquier pasajero en territorio estadounidense.

Otras selecciones también han compartido imágenes de las medidas de seguridad implementadas durante sus desplazamientos internos en Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones de la justa mundialista.

La Selección Portuguesa arrancó su participación el miércoles 17 de junio frente a RD Congo con empate a un gol, posteriormente se medirá con Uzbekistán y Colombia en busca de un boleto a la fase de eliminación directa.