Si no le ganamos a Alemania, me voy de Ecuador: Sebastián Beccacece

EFE

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, insinuó este miércoles que se "tendrá que ir", en caso de que la Tri no gane a Alemania en Nueva Jersey y sea eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026.

"Tenemos la posibilidad de avanzar y si las cosas no se dan, me tendré que ir de un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de resultados, más allá de merecimientos", dijo el técnico argentino en rueda de prensa, en el New York/ New Jersey Stadium, donde se disputará el encuentro este jueves.

El preparador afirmó que tiene la confianza "a tope" y que encara el decisivo compromiso contra el cuadro germano con "calma y tranquilidad".

"El grupo, en la adversidad, está más unido y convencido. Eso no tiene precio, es un valor humano excepcional el que tenemos", reivindicó.

Asimismo, dijo que no cambiará "demasiado" al equipo con respecto a la derrota frente a Costa de Marfil (1-0) y al empate ante Curazao (0-0) en el Grupo E, dos resultados que han complicado su pase a la próxima fase y han enfurecido a una parte de la afición.

"Comprendo el enojo de la gente porque hemos despertado esa ilusión. Los insultos hacia mí los entiendo, los comprendo", dijo.

"Prefiero que estén enojados conmigo porque los chicos no se lo merecen", añadió.