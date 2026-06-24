Sanción ejemplar para Assim Madibo tras su expulsión en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Assim Madibo de Catar recibió una sanción de cinco partidos en la Copa del Mundo luego de recibir la tarjeta roja por una dura entrada que le causó una lesión grave a Ismael Kone de Canada, así lo informó la FIFA. La lesión más dura del Mundial 2026 que sacude a todos

Qatar cayó 6-0 ante Canadá en su segundo partido del Grupo B, durante el cual Kone sufrió una fractura en una pierna tras una torpe entrada de Madibo en la segunda parte.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso una suspensión de cinco partidos por juego antideportivo grave, una decisión que puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la entidad.

Kone ha sido operado y Madibo y el ministro de Deportes de Catar lo visitaron en el hospital para interesarse por su estado de salud, informó la Federación de Fútbol de Qatar.

Qatar disputa su último partido de la fase de grupos contra Bosnia y Herzegovina, mientras que Canadá, uno de los coanfitriones, se enfrenta a Suiza.