Ronaldo Nazario, sin filtros: Fue una paliza la de España a Argentina

Héctor Cantú

Mientras en Argentina buscan historias de conspiración para explicar la debacle de su equipo en la final del Mundial 2026 a manos de España, Ronaldo Nazario, uno de los jugadores más brillantes de la historia reciente ha sido directo en su análisis: España propinó una “paliza” a Argentina.

Para el astro brasileño, el dominio total en todas las cifras solo evidenció que, tanto desde el banquillo, como en el terreno de juego, la Furia Roja fue absolutamente superior a su rival en turno.

“España dominó de principio a fin. Los goles que predije no llegaron, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido, una auténtica paliza”, analizó el exjugador del Real Madrid sobre la final de la Copa del Mundo 2026.

Para el histórico goleador de la ‘Canarinha’, el secreto estuvo en mantener el control del juego para España y el error, en Argentina, en centralizar demasiado su idea de juego en Lionel Messi.

“Un jugador solo nunca resuelve. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar en conjunto. Hoy España tiene una forma única y bonita de jugar”, agregó.

Las declaraciones de Nazario se convierten en otra herida abierta más para la afición de Argentina que sigue lamentando la manera en la que su equipo, dirigido por Lionel Scaloni, cayó ante España en la gran final del campeonato del mundo.