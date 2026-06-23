Roberto Martínez hizo historia en la Copa del Mundo, pero no con España

Redacción FOX Deportes

Roberto Martínez, agrandó este martes su huella en los banquillos internacionales al convertirse en el entrenador español con más victorias en los Mundiales y consolidar, además, unos registros históricos al frente de Portugal. A 5️⃣ star Portugal performance! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Martínez alcanzó su octavo triunfo en una Copa del Mundo, tras sumar siete victorias con Bélgica y una con Portugal en un total de doce encuentros dirigidos en la máxima competición del fútbol internacional. Con ese registro supera las siete victorias logradas por Vicente del Bosque con España en 10 partidos mundialistas.

El técnico catalán también se convirtió durante este torneo en el entrenador español con más participaciones en fases finales de la Copa del Mundo, al alcanzar su tercera presencia en la competición.

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Desde que asumió el cargo de seleccionador de Portugal en enero de 2023, Martínez ha dirigido 40 encuentros, con un balance de 28 victorias, siete empates y cinco derrotas, lo que le otorga un porcentaje de triunfos del 70 %, el más alto de cualquier seleccionador en la historia de la selección portuguesa.

Además, 'Bob' se convirtió en el técnico más rápido de la historia de Portugal en alcanzar los 100 goles anotados, una cifra que logró en su partido número 39 al frente del equipo nacional.