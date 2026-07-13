¿Quién es quién en las semifinales del Mundial?

Karla Villegas Gama

Por primera vez desde Italia 1990, los cuatro semifinalistas saben lo que es levantar la Copa del Mundo. Argentina presume tres títulos (1978, 1986 y 2022); Francia conquistó el trofeo en 1998 y 2018; mientras que España e Inglaterra solo celebraron una vez, en 2010 y 1966, respectivamente.

Además, las cuatro selecciones ocupan los primeros puestos del ranking de la FIFA y esta semana buscarán un lugar en gran final del Mundial.

Francia, el rival a vencer Copyright: Reuters

Si de consistencia se trata, los ‘Bleus’ juegan en una liga propia. Es la primera selección que encadena tres semifinales consecutivas desde Brasil (1994, 1998 y 2002). Además, Francia se convirtió en apenas la tercera selección que consigue esa marca, junto con Alemania y la ‘Canarinha’.

Después de avanzar como líderes de su grupo y eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos, Francia se medirá a España, el último obstáculo rumbo a su tercera final consecutiva.

Didier Deschamps ha sido el arquitecto de una generación que encontró el equilibrio entre talento, experiencia y profundidad de plantilla.

Francia ha enfrentado 38 veces a España, con 13 victorias, 18 derrotas y siete empates.

España, los reyes del tiki-taka Copyright: Reuters

Quizá no sea la Selección Española más vistosa que hayamos visto, pero definitivamente es fiel a su estilo y eso le ha dado dividendos.

La ‘Roja’ llegó a sus primeras semifinales desde Sudáfrica 2010, cuando levantó la Copa del Mundo, y lo hace con algunas dudas. Arrancó el Mundial con un empate frente a Cabo Verde y luego superó a Arabia Saudita y Uruguay. En eliminación directa goleó a Austria, pero estuvo titubeante contra Portugal y Bélgica.

Siguiendo su filosofía de posesión y toque, España es una selección paciente, capaz de acelerar por las bandas y que tiene en Mikel Oyarzabal a su principal referente ofensivo, aunque no posee la contundencia de otros delanteros. Por eso, el equipo también ha tenido que apoyarse en Mikel Merino, Álex Baena, Fabián Ruiz, Pedro Porro y Lamine Yamal para marcar.

España se ha medido 38 veces a Francia, con 18 victorias, 13 derrotas y siete empates.

Inglaterra, ante su mejor oportunidad Copyright: Reuters

Los ‘Tres Leones’ se vuelven a instalar en una semifinal después de ocho años, con un futbol ofensivo y vistoso y la esperanza de volver a una final tras seis décadas.

Inglaterra arrancó el Mundial con una contundente victoria sobre Croacia, y aunque ganó su grupo, sus actuaciones frente a Ghana y Panamá dejaron mucho que desear. En octavos de final volvió a sufrir: arrancó perdiendo ante RD Congo, pero la decisión de Thomas Tuchel de darle minutos a Anthony Gordon surtió efecto, tanto así que contra México y Noruega partió como titular y fue fundamental.

Jude Bellingham y Harry Kane se han convertido en el eje ofensivo de Inglaterra. Entre ambos han participado directamente en 12 de los 13 goles del equipo.

Esta será la primera vez que juegue contra Argentina desde noviembre de 2005, aunque en competencia oficial no se enfrentan desde Corea-Japón 2002.

En total han sido 14 encuentros, con seis victorias para los ‘Tres Leones’, tres para la ‘Albiceleste’ y cinco empates.

Argentina, el único sobreviviente de América Copyright: Reuters

Nada ha sido sencillo para la ‘Albiceleste’. A diferencia de España e Inglaterra, tuvo un arranque perfecto, con nueve puntos de nueve posibles; sin embargo, en eliminación directa el escenario se complicó.

En dieciseisavos necesitó tiempos extra para eliminar a Cabo Verde; en octavos remontó a Egipto en apenas 13 minutos y, en cuartos, volvió a recurrir a la prórroga, ahora frente a Suiza.

Además, Argentina ha estado envuelta en diversas controversias arbitrales y Lionel Messi ha vuelto a cargar buena parte del peso ofensivo del equipo. En esta edición el capitán ha marcado ocho de los 17 goles de Argentina y además suma dos asistencias.

En 14 enfrentamientos, Inglaterra suma seis victorias, Argentina tres y han empatado cinco veces.