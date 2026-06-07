¿Quién es el único futbolista con hat-trick en dos mundiales diferentes?

Oscar Sandoval

Nombres como los de Just Fontaine, Pelé, Gerd Müller, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Kylian Mbappé aparecen en la lista de futbolistas que han anotado tres goles en un partido de Copa del Mundo, sin embargo, solo Gabriel Batistuta logró anotar hat-trick en dos mundiales diferentes. Erling Haaland y Gilberto Mora entre las figuras que debutarán en el Mundial 2026

Brillar en un Mundial está reservado para las grandes figuras del futbol a lo largo de los años, el primero en registrar tres anotaciones en un mismo partido fue el estadounidense Bert Patenaude en Uruguay 1930, a partir de ahí la lista se ha hecho larga con 50 nombres y cuatro que lo han conseguido por partida doble, aunque solo ‘Batigol’ en diferentes ediciones.

Sándor Kocsis anotó tres goles contra Corea del Sur y cuatro contra Alemania en Suiza 1954, mientras que Just Fontaine igualó esos números ante Paraguay y Alemania en Suecia 1958; Gerd Müller marcó hat-trick frente a Bulgaria y Perú en México 1970, todo marchaba con normalidad hasta la aparición del delantero argentino.

Batistuta debutó en la Copa del Mundo en Estados Unidos 1994 para celebrar tres goles ante Grecia y repitió la hazaña en Francia 1998 contra Jamaica para dejar su nombre en lo más alto de una lista a la que aspiran Cristiano Ronaldo, Kane y Mbappé en el Mundial 2026.