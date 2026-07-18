¿Quién es el favorito en la final del Mundial 2026?

Oscar Sandoval

España y Argentina definirán al campeón del Mundial 2026 este domingo en un duelo que enfrenta a dos selecciones en un momento extraordinario. La 'Furia Roja' llega con una racha de 38 partidos sin perder, mientras que la 'Albiceleste' acumula 13 encuentros invicta en la Copa del Mundo. España domina el XI más valioso de la final del Mundial 2026

La final reúne todos los ingredientes para convertirse en un clásico instantáneo. Se enfrentarán el primero y el segundo del Ranking FIFA, el campeón de Europa contra el bicampeón de América y dos de las selecciones que partían entre las candidatas al título desde antes de iniciar el torneo.

La Selección Española no conoce la derrota desde el 22 de marzo de 2024, cuando cayó en un amistoso frente a Colombia. Desde entonces ha enlazado 31 victorias y siete empates, una racha histórica que pondrá a prueba al vigente campeón del mundo.

Argentina, por su parte, suma 13 partidos consecutivos sin perder en los Mundiales. Tras la derrota ante Arabia Saudita en el debut de Catar 2022, la 'Albiceleste' reaccionó con una victoria sobre México y desde entonces registra nueve triunfos y cuatro empates sin caer.

Solo un empate al término de los 90 minutos permitiría que ambas selecciones mantuvieran intactas sus rachas. Si el título se define en el tiempo reglamentario, una de ellas verá terminar su invicto, mientras la otra levantará la Copa del Mundo y extenderá una marca que ya es histórica.