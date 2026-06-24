¿Quién anotó el gol con mayor velocidad y más lejano de la jornada 2 en el Mundial 2026?

Redacción FOX Deportes

Kevin Pina de Cabo Verde marcó en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 un gol a Uruguay que fue, según la tecnología Connected Ball integrada en el balón Adidas Trionda, el más rápido (125,2 km/h) y el de mayor distancia (30,8 metros) de todos los anotados. Para la posteridad; así fue el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo

La tecnología integrada en el balón destacan métricas clave de rendimiento. Esos datos recogen la velocidad de los disparos y la distancia de los goles, ofreciendo una visión general de la precisión en los lanzamientos de larga distancia en los últimos partidos disputados.

Kevin Pina firmó el disparo más potente de la segunda jornada del Mundial 2026 con un remate de 125.2 km/h. Muy cerca quedó Nuno Mendes, cuyo gol ante Uzbekistán alcanzó los 125.1 km/h. Además, otros tres tantos superaron los 118 km/h, una muestra de la elevada velocidad de ejecución que predominó durante esta ronda.

El gol de Pina desde 30.8 metros también fue el de mayor distancia en la segunda jornada. El resto de los tantos destacados se produjeron entre los 22.2 y 24.8 metros, lo que confirma que los remates de larga distancia continúan siendo un recurso determinante en la Copa del Mundo.