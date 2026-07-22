¡Que se repita la final del Mundial! así lo piden miles de argentinos

Héctor Cantú

Argentina cayó a manos de España en la final de la Copa del Mundo 2026 para convertirse en el único equipo con más subcampeonatos que trofeos de primer lugar en la historia de los Mundiales.

Fue un auténtico ‘baile’ el que España le propinó a Argentina en la final. Al menos así lo evidencian los números en los que destacada que Argentina solo hizo dos disparos en los 120 minutos de duró el cotejo.

A pesar de la superioridad del equipo rojo en el partido definitivo, miles de aficionados sudamericanos se han unido y firmado una iniciativa en la que se solicita, directamente a la FIFA, que se repita el juego por el título.

En una plataforma se han recabado casi 70 mil firmas para que se anule el partido del domingo pasado y se juegue una nueva edición de la final del Mundial 2026.

¿La razón? el trabajo arbitral encabezado por el central Slavko Vincic, el cual consideran tendencioso debido a los errores cometidos que terminaron por influir en el resultado.

La petición solamente queda en un reclamo social y multitudinario sin que tenga incidencia directa en las decisiones de la FIFA.

Por el contrario, el organismo rector, reconoció el trabajo del árbitro central por su buen trabajo aunque algunas imágenes demuestran una disparidad de criterios para castigar a Argentina con jugadas parecidas que terminaron por ser sancionadas en contra de los jugadores de la Furia Roja.