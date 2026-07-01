Portugal y Croacia se enfrentan por primera vez en un Mundial

Karla Villegas Gama

Portugal y Croacia llegan a un duelo con aroma de clásico europeo, aunque nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo. Ahora, las 'Quinas' y los 'Vatreni' buscarán un boleto a los octavos de final, después de que Portugal terminara como líder del Grupo K y Croacia como segundo del Grupo L.

Se han enfrentado en 10 ocasiones, con saldo de siete victorias para Portugal, dos empates y apenas un triunfo de Croacia.

Cristiano Ronaldo y Portugal, listos para ganar a Croacia y al calor

Portugal podría disputar su último Mundial con Cristiano Ronaldo en sus filas, pues el capitán llega a esta edición con 41 años y ha dejado abierta la posibilidad de que este sea su último torneo.

Sin embargo, la edad no ha sido un impedimento para liderar al equipo; hasta ahora suma dos goles en el torneo.

El resto del plantel está lleno de jóvenes consolidados en la élite europea, como Nuno Mendes, João Neves, Vitinha y Francisco Conceição.

Del otro lado, Croacia cuenta con uno de los mediocampistas más talentosos de la historia: Luka Modric. A sus 40 años mantiene la cinta de capitán y lidera una selección que atraviesa un proceso de renovación generacional.

En esta edición los ‘Vatreni’ presentan varios mundialistas debutantes, pero con experiencia en clubes europeos, como Petar Sucic, Martin Baturina, Luka Vuskovic y Marco Pasalic.

La batalla en el mediocampo apunta a ser una de las claves del partido, con dos equipos que combinan experiencia, intensidad y buen trato de balón.

El día que Luka Modric entró al club de leyendas en las Copas del Mundo

Croacia suele generar peligro con disparos de media distancia y el juego aéreo, mientras que Portugal apuesta por un ataque más vertical y creativo.

El vencedor enfrentará en los octavos de final al ganador del partido entre España y Austria.