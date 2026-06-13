Portugal suspendió su entrenamiento por tormentas eléctricas

Redacción FOX Deportes

Portugal no pudo entrenar con normalidad a causa de una fuerte tormenta que azotó por la tarde la localidad de Palm Beach, donde tiene su centro de preparación. Una intensa tormenta eléctrica, de fuertes lluvias, obligó a los jugadores a resguardarse en "un lugar seguro" para realizar tareas de acondicionamiento físico cuando todavía no había empezado la sesión.

Varios periodistas que ya se encontraban en el centro de prensa, ubicado junto al lugar de entrenamiento, tuvieron que ser desalojados. La práctica fue reprogramada para la mañana del lunes, así como la aparición de los jugadores ante los medios.

El combinado luso llegó el pasado viernes a Estados Unidos y solo ha podido entrenarse un día hasta el momento. Debutará el miércoles contra la República Democrática del Congo en Houston.

Las tormentas eléctricas son habituales en esta época del año en Florida y no es infrecuente que pongan en jaque grandes eventos deportivos.

El año pasado provocaron retrasos en varios partidos del Mundial de Clubes, puesto que las autoridades estadounidenses prohíben el desarrollo de este tipo de actividades cuando un rayo cae a 13 kilómetros del estadio en el que se está disputando un partido.