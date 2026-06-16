Pese a la fuerte lluvia, México le sonríe al povenir en el Mundial

EFE

La Selección Mexicana afinó algunos detalles previo a su partido contra Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A de la Copa del Mundo que se efectuará en Guadalajara, Jalisco.

El equipo del seleccionador Javier ‘Vasco’ Aguirre tuvo su última práctica antes de viajar a Guadalajara, donde este jueves se medirá a los asiáticos en un partido en el que el ganador será líder en solitario del sector, en el que también aparecen República Checa y Sudáfrica.

México trabajó bajo una intensa lluvia que no influyó en el gran ambiente que persiste entre los jugadores gracias a la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica que obtuvieron el pasado jueves en la inauguración del certamen.

Guillermo Ochoa, veterano guardameta de 40 años, quien ayer anunció que una vez que termine la Copa del Mundo dirá adiós al fútbol, fue el primer en saltar a la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Ni la lluvia se quiso perder nuestro entrenamiento 🌧️



Nada nos detiene en la preparación para nuestro segundo partido de la Copa del Mundo. 💪#SomosMéxico pic.twitter.com/lMdPfYYkU5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 16, 2026

Ochoa caminó por el campo y miró alrededor, como si quisiera guardar cada momento de sus últimos entrenamientos con el tri, conjunto con el que está en su sexto Mundial.

Conforme sus compañeros se incorporaron, las sonrisas y buen humor se adueñaron de la práctica, en la que los jugadores activaron con trote, en el tradicional ‘torito’ y en un exigente tenis balón.

En los ejercicios entre parejas Gilberto Mora, la joven joya mexicana, exhibió su buen pie junto a Álvaro Fidalgo, español naturalizado, en un intercambio de técnica que acaparó la atención de los medios de comunicación que se dieron cita para seguir la práctica.

Vayan apuntando a México en la siguiente ronda del Mundial ¿Es cierto que el Tri siempre avanza cuando gana su primer partido del Mundial?

En el trote alrededor de la cancha, Julián Quiñones, autor del primer gol en el duelo ante los sudafricanos, motivó a sus compañeros con aplausos junto a Israel Reyes y Armando González.

Quiñones es uno de los integrantes mejor momento de forma, viene de ser máximo goleador con el Al-Qadisiyah del fútbol saudí, y su presentación en una Copa del Mundo con México no pudo ser mejor que con la firma de su primera anotación.

Raúl Jiménez, el otro anotador ante los sudafricanos, también mostró su confianza como uno de los líderes del equipo.

La Selección Mexicana viajará más tarde a Guadalajara, donde el miércoles, Javier Aguirre ofrecerá la tradicional conferencia de prensa previa al partido.