Patrick Schick anunció su retiro de la Selección de Chequia tras el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Patrik Schick anunció que se retira de la actividad internacional con Chequia, un día después de que su selección cayera con México y quedara eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos.

Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

"Esta decisión no es impulsiva, ni se ha tomado de la noche a la mañana. Es una idea que llevaba tiempo madurando y sobre la que he reflexionado mucho", escribió el delantero en Instagram.

Schick pone fin al combinado nacional después de 56 partidos y 36 goles, no pudo marcar en la Copa del Mundo que comenzó como titular y terminó como suplente entrando de cambio en el tercer partido.

"Me voy orgulloso de lo que he conseguido con la camiseta de la selección", señaló. "Al mismo tiempo, sin embargo, creo que el fútbol checo tiene mucho, mucho más que ofrecer de lo que ha demostrado en los últimos años".