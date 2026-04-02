Patrick Agyemang se perderá el Mundial

Reuters

El delantero estadounidense Patrick Agyemang sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que le impedirá participar en el Mundial, informó el martes su club, el Derby County inglés.

El jugador, de 25 años, se lesionó en la primera parte del partido en el que el Derby derrotó 2-0 al Stoke City en la Championship inglesa el lunes y tuvo que ser retirado del campo en camilla.

"Como consecuencia de esta lesión, Patrick se perderá, lamentablemente, la Copa Mundial de la FIFA. En este momento sería erróneo establecer un plazo para su recuperación", el club comunicó.

Agyemang ha marcado seis goles en 14 partidos internacionales desde que debutó con la Selección Estadounidense el año pasado. Jugó los dos amistosos del equipo durante la ventana internacional de marzo.

El seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, debe dar a conocer la convocatoria para el Mundial antes del 30 de mayo.

Estados Unidos, que coorganiza el torneo junto con Canadá y México, se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en el Grupo D.

El Mundial comienza el 11 de junio.