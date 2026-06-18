Publicación: jueves 18 de junio de 2026

Héctor Cantú

Para Cristiano Ronaldo, el Mundial apenas inicia

A pesar del empate en el primer partido, los ánimos siguen por los aires para Portugal

Para Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, el traspié vivido en el partido de debut, donde empataron 1-1 con RD Congo, no es una situación tan apremiante.

El capitán lusitano, severamente criticado por sus pobres números en el encuentro, puso paños fríos y apagó cualquier fuego al asegurar que su selección sigue más viva que nunca en el Mundial.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

10. Luis Díaz Selección Colombia 6.9 ofensiva 7 defensiva
9. Vinícius Júnior Brasil 6.96 ofensiva 6.13 defensiva
8. Alexander Isak Selección Suecia 6.9 ofensiva 6.7 defensiva
7. Amad Diallo Selección Costa de Marfil 6.97 ofensiva 6.23 defensiva
6. Erling Haaland Selección Noruega 6.97 ofensiva 4.97 defensiva
5. Harry Kane Selección de Portugal 7.17 ofensiva 5.39 defensiva
4.Yasin Ayari Selección Sueca 7.47 ofensiva 5.34 defensiva
3. Kylian Mbappé Selección Francesa 7.51 ofensiva 6.1 defensiva
2. Elijah Just Selección Nueva Zelanda 7.87 ofensiva 6.64 defensiva
1. Lionel Messi Selección Argentina 8.12 ofensiva 7.08 defensiva

“Estamos tranquilos. El futbol es así, pudimos haber ganado o pudimos haber perdido. Nosotros estamos tranquilos. No fue el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar”, detalló horas después del sonado empate”, escribió en sus redes sociales.

Cristiano se fue sin marcar en el partido cuando, otras estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, se despacharon con al menos dos goles en su partido de debut.

Los 10 golazos que marcaron historia en la primera ronda del Mundial

10. Gol de Folarin Balogun (Estados Unidos). Segundo jugador en la historia en marcar dos o más goles en un partido de Copa del Mundo. El primero fue Bert Patenaude en 1930
9. Yoane Wissa (RD Congo). Gol que le da a RD Congo su primer punto en una Copa del Mundo tras empatar ante Portugal
8. Gol de Livano Comenencia (Curazao). Primer gol de Curazao en una Copa del Mundo. Lo hizo ante Alemania.
7. Gol de Cyle Larin (Canadá). Se convierte en el máximo anotador histórico de Canadá en una Copa del Mundo ante Bosnia y Herzegovina
6.Gol de Elijah Just (Nueva Zelanda). Primer neozelandés en marcar un doblete en una Copa del Mundo
5. Miro Muheim (Catar). Su gol en el último minuto del partido ante Suiza le dio el primer punto a Catar en una Copa del Mundo.
4. Raúl Jiménez (México). Primero en Copa del Mundo para el delantero mexicano que redondeó la primera victoria de México en un partido inaugural del Mundial.
3. Gol de Eling Haaland (Noruega). El noruego marcó por primera vez en una Copa del Mundo y se anotó un doblete.
2. Gol de Kylian Mbappé (Francia). Su segundo gol ante Senegal lo convirtió en el máximo anotador de la historia de Francia en las Copas del Mundo
1. Gol de Lionel Messi (Argentina) para el triplete. Por primera vez en la historia Messi marcó tres goles en un mismo partido de Copa del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo

Portugal es una de las selecciones llamadas favoritas para llevarse la Copa del Mundo gracias a una camada que no tiene desperdicio y que busca dejar huella.

Cristiano Ronaldo, por el simple hecho de haber visto minutos de juego, entró en los libros de historia como el segundo jugador, detrás de Leo Messi, en jugar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

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