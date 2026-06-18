Para Cristiano Ronaldo, el Mundial apenas inicia

Héctor Cantú

Para Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, el traspié vivido en el partido de debut, donde empataron 1-1 con RD Congo, no es una situación tan apremiante.

El capitán lusitano, severamente criticado por sus pobres números en el encuentro, puso paños fríos y apagó cualquier fuego al asegurar que su selección sigue más viva que nunca en el Mundial.

Cristiano Ronaldo, no se sienta, por ahora, en la mesa de Lionel Messi y Kylian Mbappé

“Estamos tranquilos. El futbol es así, pudimos haber ganado o pudimos haber perdido. Nosotros estamos tranquilos. No fue el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar”, detalló horas después del sonado empate”, escribió en sus redes sociales.

Cristiano se fue sin marcar en el partido cuando, otras estrellas como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi, se despacharon con al menos dos goles en su partido de debut.

Los 10 golazos que marcaron historia en la primera ronda del Mundial

Portugal es una de las selecciones llamadas favoritas para llevarse la Copa del Mundo gracias a una camada que no tiene desperdicio y que busca dejar huella.

Cristiano Ronaldo, por el simple hecho de haber visto minutos de juego, entró en los libros de historia como el segundo jugador, detrás de Leo Messi, en jugar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.