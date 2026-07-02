Pape Gueye rompe con Senegal tras la eliminación del Mundial

Reuters

El centrocampista senegalés Pape Gueye ha declarado que ya no estará disponible para la selección nacional mientras el actual cuerpo técnico siga en el cargo, tras la eliminación de su equipo del Mundial el miércoles.

Senegal desperdició una ventaja de dos goles frente a Bélgica antes de caer por 3-2 en la prórroga en los dieciseisavos.

"Volveré para decirles unas palabras sobre la eliminación (…), pero hoy anuncio que, mientras este cuerpo técnico siga en el cargo, me tomaré un descanso de la selección nacional", publicó el jugador de 27 años en las redes sociales.

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Senegal parecía tener el pase asegurado después de que Habib Diarra e Ismaila Sarr le dieran la ventaja.

Gueye, autor de dos goles en el torneo, fue sustituido poco después de la hora de juego; el seleccionador Pape Thiaw dio entrada a Lamine Camara en un intento de Senegal por proteger su ventaja.