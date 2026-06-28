Países Bajos vs Marruecos: el cruce que nadie querrá perderse

Karla Villegas Gama

Una de las eliminatorias más atractivas de los dieciseisavos de final enfrentará a dos selecciones invictas: la ofensiva de Países Bajos contra el orden y la velocidad de Marruecos.

Los europeos llegan como uno de los candidatos al título, luego de confirmar su poder ofensivo en la fase de grupos, donde empató 2-2 con Japón, goleó 5-1 a Suecia y venció 3-1 a Túnez.

La ‘Oranje’ no depende de un solo jugador. Su cohesión es una de sus principales fortalezas; prueba de ello es que cinco futbolistas diferentes han contribuido a una ofensiva que suma 10 goles, la mejor producción del torneo junto con Alemania y Francia.

En solo 7 minutos, Países Bajos lo resolvió todo ante Túnez

El equipo alterna posesiones largas con un bloque medio muy ordenado, desde donde explota la velocidad de sus transiciones.

Los neerlandeses disputan su decimosegunda Copa del Mundo y acumulan tres subcampeonatos, una muestra de su tradición como protagonista del torneo.

Pero enfrente estará una selección acostumbrada a desafiar los pronósticos.

Ismael Saibari logró algo que ningún africano había hecho

Los ‘Leones del Atlas’ son la selección africana más exitosa en la historia de la Copa del Mundo: son los únicos que han llegado a una semifinal y que han sumado 29 puntos en el torneo, más que otras de su confederación.

Cuenta con un plantel poderoso físicamente y muy veloz. Marruecos sobresale al contragolpe, un arma que le hizo daño a Brasil, Escocia y Haití durante la fase de grupos.

Ismael Saibari se ha convertido en el hombre más peligroso del ataque marroquí, con la ayuda de Brahim Díaz, cuya creatividad y velocidad lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa.

El histórico minuto 65 en que Marruecos alineó 11 nacidos fuera del país

Aunque sólo recibió tres goles en la fase de grupos, deberá mantener la solidez defensiva ante una de las ofensivas más explosivas del Mundial. El capitán Achraf Hakimi será una pieza clave para completar esa tarea.

Será apenas el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones. El balance favorece a los neerlandeses con dos victorias y una derrota.

El partido se disputará en el Estadio Monterrey el lunes 29 a las 19:00 horas tiempo local (21:00 E/18:00 P).