Nueva Jersey reclama dinero a la FIFA por el souvenir de la final del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

El estado de Nueva Jersey le solicitó a la FIFA parte de los beneficios que obtenga derivados de la venta de recuerdos de la final del Mundial 2026 que disputan Argentina y España en el estadio MetLife, entre ellos lo que obtenga con la venta del césped. Las tribunas de la final del Mundial se llenaron de celebridades

La FIFA anunció recientemente que venderá trozos del césped de la final a precios que van entre los 450 y los 3.000 dólares, algo que enfadó a la gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y a algunos legisladores estatales, que hasta han pedido que se prohíba ese mercadeo de recuerdos del partido.

"Como ha dicho la gobernadora, Nueva Jersey ha pagado varios millones de dólares en gastos para preparar el campo de juego en el estadio MetLife, por lo que los contribuyentes del estado deberían recibir parte de cualquier beneficio", explicó este fin de semana la portavoz del gobierno estatal Maggie Garbarino.

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La autoridad encargada de los preparativos del Mundial 2026 en nombre de Nueva Jersey se gastó 13 millones de dólares para adecuar el césped del estadio, que normalmente alberga partidos de fútbol americano de los NY Giants y los Jets.

La nueva gobernadora del estado, que asumió el poder este mismo año con los planes mundialistas ya en marcha, ha tenido varios encontronazos con la FIFA, entre ellos por el precio del transporte público al estadio, que, debido a las inversiones que requirió, las autoridades subieron a los 98 dólares, mientras que el equipo de Sherrill pidió al órgano que gobierna el fútbol que asumiera el sobrecoste para que los trenes mantuvieran sus precios habituales.

La FIFA espera ingresar un récord de 11.000 millones de dólares en este Mundial 2026 de 104 partidos. Los precios de las últimas entradas disponibles para esta final en el estadio Nueva York Nueva Jersey tienen unos precios que van entre los 10.000 y 40.000 dólares.