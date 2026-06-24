Nosotros provocamos la derrota ante Brasil: Steve Clarke, técnico de Escocia

EFE

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, reconoció que la goleada por 3-0 ante Brasil fue "autoinfligida" y admitió que su equipo no rindió al nivel que es capaz, aunque evitó hablar de rivales futuros hasta no tener claro si los escoceses pasarán a la siguiente ronda.

"Lo más frustrante es que ha sido autoinfligido. Estábamos dejando zonas libres en los tres cuartos", declaró Clarke, que identificó los errores defensivos propios como el origen del desastre.

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"No jugamos como podemos jugar. Cuando ya empiezas mal, ya empiezas por detrás y siempre estás tratando de aguantar para anotar goles", lamentó el técnico escocés.

Clarke fue autocrítico también con el manejo del balón. "Cuando tienes la posesión, hay que hacer las cosas mejor y asumir la responsabilidad", afirmó, antes de reconocer que el combinado escocés generó poco peligro real.

"Creamos dos o tres oportunidades, pero nada limpio. La verdad es que perdimos algunas buenas posibilidades de hacérselo más difícil", apuntó.

El seleccionador también puso el foco en una de las asignaturas pendientes de cara al futuro: la potencia física.

"Cuando uno ve el poder físico de Marruecos y Brasil, está claro que tenemos que hacer algo al respecto. Debemos tener jugadores que lo hagan mejor", señaló Clarke, que aun así recordó que Escocia ganó su primer partido del torneo.

"Logramos ganar el primer partido, pero no podemos conceder tantos goles", subrayó.