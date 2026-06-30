Publicación: martes 30 de junio de 2026

EFE

Noruega sueña en grande pese a enfrentar a Brasil

"En el futbol todo es posible", dijo el capitán 'vikingo' Martin Odegaard

Martin Odegaard, capitán de la Selección Noruega, afirmó que es posible soñar ante Brasil, su próximo rival en los octavos de final del Mundial, porque "en futbol todo es posible".

"Será un partido difícil, pero en el fútbol todo es posible. Queremos seguir soñando, seguir disfrutando, intentémoslo. Ya veremos cuánto tiempo podemos seguir soñando. Preparémonos bien y disfrutemos del momento", declaró el centrocampista en el estadio AT&T donde su equipo en la zona mixta del estadio de Dallas.

Confirmado, Noruega tiene la mejor línea de uniformes del Mundial 2026

Noruega usó su camiseta local cen su debut contra Irak y frente a Francia.
El equipo nórdico usó su jersey visitante contra Senegal.
Y contra Costa de Marfil, sorprendió con un jersey blanco como la nieve.
Así la colección de jerseys de Noruega en esta Copa del Mundo.
Así la colección de jerseys de Noruega en esta Copa del Mundo.
Así la colección de jerseys de Noruega en esta Copa del Mundo.
Así la colección de jerseys de Noruega en esta Copa del Mundo.

"Tienen un gran equipo, varios jugadores excelentes, los conozco del Arsenal (el delantero Gabriel Martinelli y el defensa Gabriel Magalhaes), son jugadores de primer nivel".

El capitán fue el maestro de ceremonias de la celebración sobre el césped del Estadio de Dallas. Golpeando el bombo de forma acompasada, puso a 'remar' a toda a plantilla nórdica y, en las gradas a más de 60 mil aficionados, que se sumaron a una forma de animar que se ha hecho célebre en esta Copa del Mundo.

Noruega avanza con un gol salvador de Erling Haaland

Noruega avanza con un gol salvador de Erling Haaland

Los 'Vikingos' vencieron a Costa de Marfil y ahora enfrentarán a Brasil.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS