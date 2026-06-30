Noruega sueña en grande pese a enfrentar a Brasil

EFE

Martin Odegaard, capitán de la Selección Noruega, afirmó que es posible soñar ante Brasil, su próximo rival en los octavos de final del Mundial, porque "en futbol todo es posible".

"Será un partido difícil, pero en el fútbol todo es posible. Queremos seguir soñando, seguir disfrutando, intentémoslo. Ya veremos cuánto tiempo podemos seguir soñando. Preparémonos bien y disfrutemos del momento", declaró el centrocampista en el estadio AT&T donde su equipo en la zona mixta del estadio de Dallas.

Confirmado, Noruega tiene la mejor línea de uniformes del Mundial 2026

"Tienen un gran equipo, varios jugadores excelentes, los conozco del Arsenal (el delantero Gabriel Martinelli y el defensa Gabriel Magalhaes), son jugadores de primer nivel".

El capitán fue el maestro de ceremonias de la celebración sobre el césped del Estadio de Dallas. Golpeando el bombo de forma acompasada, puso a 'remar' a toda a plantilla nórdica y, en las gradas a más de 60 mil aficionados, que se sumaron a una forma de animar que se ha hecho célebre en esta Copa del Mundo.