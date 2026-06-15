No ganamos un partido muy ganable:Marcelo Bielsa

EFE

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reconoció que el equipo dejó escapar una victoria ante Arabia Saudita (1-1) por no mostrar en el primer tiempo el futbol ofensivo que desplegó en el segundo.

El entrenador argentino declaró su enfado con la pasividad inicial de la Celeste y asimiló el empate final como una derrota encubierta.

"Era un partido ganable que no ganamos", sentenció tras el partido que completó la primera jornada del Grupo H exhibe un cuádruple empate tras el 0-0 de España y Cabo Verde.

Arabia Saudita, con los dientes, rescata empate ante Uruguay El equipo árabe logró un apurado empate y deja el grupo empatado

Bielsa identificó la diferencia entre las dos partes del encuentro mundialista como el principal problema de la Celeste.

"El primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad", expuso.

Añadió que la mejora mostrada en el segundo tiempo era algo que la Celeste "estaba en condiciones de hacer" desde el inicio.

Arabia Saudita se anota en la lista de sorpresas con este gol a Uruguay

El técnico relacionó directamente la pasividad inicial con el gol encajado, obra del central Abdulelah Al-Amri en el minuto 41.

"Cuando un equipo que presuntamente tiene que marcar diferencias no lo consigue ni en la peligrosidad del trámite, el equipo más débil termina atreviéndose", explicó.

"Fueron tres situaciones de pelota detenida y no las resolvimos bien", lamentó.