Nico Williams está listo para jugar con España

EFE

El jugador del Athletic Club se declaró deseoso de saltar a la cancha, pero dijo entender que debe ser paciente y seguir los procesos. "Es difícil porque soy un jugador a todo nada", señaló.

La selección de España entrenó en Guadalajara como parte de su preparación para el encuentro de este viernes contra Uruguay, de la última jornada del grupo H, en el que ambos equipos se juegan la clasificación directa a dieciseisavos de final.

España no se fía de nadie y quiere el primer lugar de grupo en el Mundial 2026 Laporte aseguró que la idea dentro de la Selección Española es quedar como líder de grupo

Antes de la práctica, jugadores y cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y damnificados por los terremotos ocurridos esta semana en Venezuela.

El defensa Pedro Porro negó que España sea favorita para el partido contra los uruguayos, a los que espera con un juego intenso y duro, como el que han desplegado en los primeros dos partidos del Mundial.

"Favorito, a día de hoy hay muy poco. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo", explicó.

Nico Williams quiere reivindicarse en el Mundial El delantero tuvo una temporada marcada por las lesiones.

El jugador del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra, aseguró que el equipo está confiado en el nivel de juego que ha desarrollado y no hace caso de las críticas tras el inicio inesperado contra Cabo Verde con empate sin goles.

Porro consideró que el recibimiento del público mexicano ha sido muy bueno equipo siente que contra Uruguay jugarán como en casa.

Con cuatro puntos, España lidera el grupo H, seguida de Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos unidades, y de Arabia Saudita, con una.E