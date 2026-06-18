Neymar tendrá que esperar para debutar en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Neymar sigue entre algodones y se quedará en el hotel de concentración afinando su estado físico, mientras sus compañeros viajan a Filadelfia para enfrentar a Haití y será baja en el segundo partido de Brasil en el Mundial 2026, pero no todas son malas noticias. Neymar vuelve a sonreír en el Mundial; ¡ya se entrenó con el resto de sus compañeros!

Las lesiones le han dado la experiencia necesitaría a Neymar quien debe de ir paso a paso en su rehabilitación, regresó a los entrenamientos con el grupo y todo avanza conforme a los planes del cuerpo médico que no tiene la urgencia de acelerar la recuperación del ‘10’.

La Confederación Brasileña de Futbol informó que el atacante de 34 años “no viajará con la delegación a Philadelphia” y explicó que “se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”.

‘Ney’ superó el tiempo estimado de baja por una lesión de grado dos en la pantorrilla derecha, sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y el brasileño podría debutar en su cuarta Copa del Mundo en el cierre de la fase de grupos frente a Escocia.