Neymar llegó a las lágrimas después de debutar en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Neymar afirmó que se retiró al vestuario y derramó algunas lágrimas a solas tras su regreso a la selección después de una ausencia de 980 días, al saltar al campo en la segunda parte durante la victoria de 3-0 de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026. Neymar volvió a jugar con Brasil después de 980 días

El jugador, de 34 años, jugó por última vez con Brasil en 2023. Sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de ese año y desde entonces, le ha costado recuperar su mejor forma. En un principio, su inclusión en la convocatoria de Brasil para el Mundial era una incógnita.

El mes pasado sufrió una lesión en la pantorrilla que le impidió disputar los dos primeros partidos de Brasil en el torneo, pero regresó finalmente a la selección contra Escocia, con la afición coreando su nombre.

"Fui al vestuario, completamente solo, y se me escaparon unas lágrimas", declaró Neymar a la prensa después de que Brasil terminara en lo más alto del Grupo C. "Es un alivio inmenso volver a vivir todo esto. Es un momento de gratitud. Doy gracias a Dios por poder volver a vivir esto".

Neymar, máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, ha participado ya en cuatro Mundiales, con ocho goles y cuatro asistencias en los torneos disputados desde 2014.

"Llevaba mucho tiempo fuera, así que ahora es un equipo diferente; lo veo con otros ojos", afirmó. "Pero estoy muy contento de haber podido volver y jugar en un Mundial y defender a la selección brasileña después de tantos años".