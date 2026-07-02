Publicación: jueves 2 de julio de 2026

EFE

Mohamed Salah aún es una incógnita para el técnico de Egipto

Hossam Hassan prefirió no revelar si el delantero jugará ante Australia

Hossam Hassan, técnico de la selección egipcia, no reveló este jueves si la estrella del equipo, Mohammed Salah, estará en el once inicial de su equipo en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial que disputará su equipo contra Australia, en el Dallas Stadium.

"Salah sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán. El equipo médico lo ha cuidado y hemos intentado que forme parte de los entrenamientos, al menos de forma parcial. Él quiere contribuir pero no voy a correr riesgos, salvo que esté al cien por ciento. No sabemos si estará en el once inicial", dijo en la conferencia de prensa oficial previa al partido.

Mohamed Salah, otra noche brillante del 'Príncipe de Egipto'

Mohamed Salah frotó la lámpara en el minuto 67 para firmar el gol que ponía a gritar a todo el estadio.
El 'Faraón' sumó con ese derechazo sagrado su grito número 68 vistiendo la camiseta de su amada selección.
El astro del Liverpool coqueteó con la gloria en el primer tiempo tras conectar un centro venenoso que rozó el poste.
El ídolo egipcio inventó un pase magistral que desarmó la defensa y cocinó el tercer gol definitivo.
Salah pidió el balón en cada rincón del ataque sumando un total de 28 pases distribuidos con pura clase.
El referente de Egipto dejó su sello de cirujano al completar con éxito 24 de esos envíos en el medio campo.
La estrella del norte de África redondeó una noche mágica
Salah dejó su lugar en el césped al minuto 85, con el deber cumplido y la victoria en el bolsillo.
El héroe de la noche caminó hacia la banca envuelto en una ensordecedora y merecida ovación de pie de todo el estadio.
Salah festejó con el puño al cielo antes de desaparecer bajo una montaña de compañeros que lo abrazaban.

Salah se lesionó durante el encuentro frente a Irán y fue sustituido en el minuto 57. Hasta el martes regresó a los entrenamientos, de forma personalizada, y se ha ido incorporando de forma progresiva a la dinámica de grupo.

Hossam Hassam afirmó que el exdelantero "es uno de los mejores jugadores del mundo" y se atribuyó el mérito de que "haya podido desarrollarse en los aspectos técnicos y táctico". "Ha superado las expectativas que se habían depositado en él", dijo.

No obstante, el técnico reivindicó que más allá del concurso de Salah y del resto de lesionados (Ahmed Fattouh, Mohamed Moneim, Mohamed Hamdi y Karim Fouad) Egipto es una plantilla de con 26 jugadores. "Hemos estado trabajando dos años para tener nuestra identidad, el uútbol se trata de algo colectivo y eso es lo que queremos mostrar mañana", dijo.

"Cada partido es una nueva competición y esperamos estar a la altura. Todos nuestros jugadores son importantes. Confío en los 26, aunque me hubiese gustado que estuviesen todos bien", agregó.

Y sobre el peligro que tiene Australia a balón parado por la altura de sus jugadores, destacó: "No se trata de ser alto o bajo. Messi no es alto y Maradona tampoco lo era. Esto no es futbol americano, es futbol".

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