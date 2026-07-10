Igual que todos, Mikel Merino ya saborea las semifinales del Mundial ante Francia

Redacción FOX Deportes

Tras eliminar a Bélgica con un gol en la recta final del partido, llegó el momento de que la Selección Española se mida ante la máxima favorita de la Copa del Mundo, la finalista en las últimas dos Copas del Mundo, Francia.

Y "con mucha hambre" y una gran inercia goleadora, Mikel Merino anticipa lo que será el reto por las semifinales del Mundial 2026.

“Cómo voy a estar… Feliz. No me lo creo todavía. Pensaba que no me iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Parece que las casualidades no existen y si estás preparado te vuelve a tocar. Feliz y encantado de la vida”, dijo Merino tras volver a anotar apenas al salir del banco de suplentes y darle la victoria 2-1 a su equipo en los cuartos de final.

Mikel Merino vuelve a salvar a España el Mundial

El delantero de 30 años dijo que “ojalá” pueda seguir anotando más goles en el Mundial, pero sabe que quizá ya agotó su cuota de heroisimo: “Veremos qué sucede. Estar a dos partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad y ojalá lo podamos conseguir”.

“Es algo social, algo que une a todo un país, al mundo entero por lo bonito que es el futbol. Todo el mundo ve estos partidos y el poder dar alegría a tanta gente no solo en España, sino en el resto del mundo, es un orgullo”, afirmó el atacante del Arsenal, quien anotó el gol de la victoria a los 88 minutos, apenas unos 180 segundos después de haber entrado al campo.

El martes 14 de julio será el duelo entre "dos equipos de élite" y Merino se dijo "con muchas ganas" de vivir ese partido de "tú a tú" contra Francia.