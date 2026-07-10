Mikel Merino le dio a España el pase a semifinales

Karla Villegas Gama

Mikel Merino ha demostrado ser un revulsivo de garantías. En los cuartos de final ante Bélgica, marcó el gol del triunfo para España, que significó avanzar a las semifinales del Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010.

El mediocampista entró al minuto 86 en sustitución de Dani Olmo. Con el marcador empatado a uno, Merino necesitó de dos minutos para marcar el segundo tanto de la ‘Roja’.

Fue el segundo tanto de Merino en la Copa del Mundo, pues en los octavos de final también le dio la victoria a su selección, frente a Portugal, al 90+1’.

Ahora, España se verá las caras con Francia el próximo martes 14 de julio en el Estadio Dallas, donde buscarán sellar su pase a la final.