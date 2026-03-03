México y la FIFA se reunirán para abordar la seguridad del Mundial

EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que está “garantizada la seguridad para todos los visitantes del mundo” durante el Mundial 2026 y adelantó que habrá una "reunión" con autoridades de la FIFA para abordar este asunto tras la violencia provocada por la muerte de un narcotraficante mexicano en un operativo militar en Jalisco (oeste).

“El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas”.

Sheinbaum no ofreció detalles acerca de quiénes participarán en la reunión, pero recordó que recientemente conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le transmitió su confianza en México como sede del torneo.

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, (que) sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”.

México será uno de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste).

Precisamente, esta última ciudad fue una de las más afectadas por los hechos violentos tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho', durante un operativo federal el pasado 22 de febrero.

El país acogerá un total de 13 partidos del Mundial. Según las autoridades, está prevista la llegada de más de cinco millones de visitantes a México durante el torneo