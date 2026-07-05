Héctor Cantú
México ganó en ciclismo y automovislismo... ¡solo falta el Tri en el Mundial!
Día redondo para el deporte mexicano que espera la cereza del pastel ante Inglaterra
La representación deportiva mexicana ha vivido un día redondo que se espera sea coronado con la Selección Mexicana de futbol en su búsqueda por el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.
Muy temprano, México recibió la noticia de la victoria de Isaac del Toro, quien ganó la segunda etapa del Tour de Francia que tuvo su meta ubicada en Barcelona, España.
El resultado es histórico, pues esta es la primera victoria mexicana en esta etapa del Tour de Francia.
🤩 Now that’s quite a way to kick off your Tour de France career! Congrats Isaac! 🇲🇽— Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2026
🤩 Voilà une magnifique manière de découvrir le Tour de France ! Bravo Isaac ! 🇲🇽#TDF2026 pic.twitter.com/T5GNQHX8O2
"Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", aseguró Del Toro al ser cuestionado sobre el resultado.
Horas más tarde, otro mexicano ondeó la bandera mexicana por todo lo alto, ahora en el automovilismo. Pato O’Ward subió a lo más alto del podio tras gancar el Gran Premio Honda Indy 200 en el circuito de Mid-Ohio.
Esta se convierte en la primera victoria del piloto regio de la temporada y la décima en la IndyCar.
Pato O'Ward can't wait for Mexico vs. England. ⚽️ 🇲🇽@FOXSoccer | @FOXSports pic.twitter.com/b7nPKvtE7k— INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) July 5, 2026
“Este coche ha sido una delicia de conducir durante todo el fin de semana, Ojalá que completemos la barrida este domingo con la victoria del Tri”, confirmó ‘Pato’ al finalizar su carrera.
México e Inglaterra chocarán en el Estadio Ciudad de México por un boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
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