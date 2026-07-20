Me hubiera gustado ayudar en la cancha: Lautaro Martínez

EFE

Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina, agradeció este lunes a la afición de su país por el apoyo durante el Mundial y lamentó no haber podido jugar la final, en la que la Albiceleste cayó por 1-0 el domingo ante España.

"Lo intentamos, por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio.Siento tanto orgullo de ser argentino", expresó el futbolista a través de una publicación de Instagram.

"SIENTO TANTO ORGULLO DE SER ARGENTINO" 💬🇦🇷



Lautaro Martínez, otro de los jugadores de la Albiceleste que se expresó en redes tras la caída ante España en la final del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0F1rS6NVt9 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 20, 2026

"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno", añadió, en alusión al duelo decisivo ante la 'Roja', el único partido de todo el Mundial en el cual no tuvo minutos, ya que el entrenador Lionel Scaloni priorizó cambios tácticos y en la zona defensiva, dos de ellos producto de las lesiones de sus dos zagueros y otros debido al desarrollo del partido, muy adverso para los argentinos.

Martínez agradeció también el apoyo de la afición durante toda la competición: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó (apoyó) desde cada rincón de nuestro país".

Lautaro Martínez, con toda su bravura se vistió de Héroe El delantero del Inter de Milan anotó los dos goles que le dieron el triunfo a Argentina

El delantero del Inter de Milán comenzó el Mundial como titular y luego perdió el puesto ante Julián Alvarez, y cerró su participación en la competición con tres goles: uno de penalti ante Jordania en la fase de grupos, un tanto decisivo en el duelo de cuartos de final ante Suiza y un histórico gol de cabeza para sellar la remontada albiceleste ante Inglaterra en las semifinales.

Además, brindó una asistencia clave a Enzo Fernández para otra remontada agónica, ante Egipto por los octavos de final.