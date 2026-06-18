Mauricio Pochettino no se fía de Australia; será un partido difícil

EFE

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, destacó este jueves el nivel de Australia, su próximo rival en el Mundial, un equipo que, recordó, llegó a ponérselo "muy difícil" a Argentina en la Copa del Mundo de Catar.



"Yo estuve en Catar y observé el partido Argentina–Australia, fue un partido muy difícil para Argentina, y Argentina ganó la Copa. Llegan en buenas condiciones, vencieron a un equipazo como Turquía. Nosotros queremos ganar, estamos listos para la guerra", dijo Pochettino en la rueda de prensa de la víspera, al recordar el cruce de los octavos de final de Catar ganado por la Albiceleste.

Estados Unidos se mide con Australia en el estadio Lumen Field de Seattle tras arrancar el Mundial del que es anfitrión con un contundente 4-1 a Paraguay.



Australia dio la sorpresa y logró una victoria por 2-1 contra Turquía en su debut.



Con una victoria y un resultado favorable en el partido entre Paraguay y Turquía, Estados Unidos ya podría conseguir este viernes el billete para la segunda ronda.



Pochettino está muy satisfecho con el nivel de confianza con el que su equipo arrancó el Mundial, pero reconoció que para alcanzarlo fue necesario tener conversaciones muy directas con sus jugadores en los meses pasados.



"Todos necesitamos a veces espabilar, porque siempre queremos sentirnos cómodos; con 54, 18 años o 25 años. Me pareció necesario sacudir a los jugadores y decir que no era correcto lo que estaban haciendo. Ahora han pasado unos meses y estamos listos para otro nivel. Poco a poco todos empezaron a comprometerse y la afición también, y tenemos que seguir", contó.

Casi 50 años después, un jugador de Estados Unidos vuelve a marcar doblete en un Mundial

"Estamos contentos por llegar aquí, a este momento, con conocimiento de causa. Sabemos que Australia va a ser un rival tremendo", añadió.



Pochettino no quiso dar pista alguna sobre la presencia de Christian Pulisic en el partido de este viernes, tras los problemas de su jugador en un gemelo.



"Pulisic estuvo en un entrenamiento particular, solo espero que nos reunamos con el área médica y vamos a evaluar a todos. Mañana vamos a comunicarlo. Ha estado evolucionando muchísimo desde el viernes. Si no está disponible para mañana, lo estará para el próximo; se está esforzando para estar listo", dijo