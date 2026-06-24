Marruecos sobrevivió al susto y avanzó con remontada sobre Haití

Karla Villegas Gama

Marruecos tuvo que venir de atrás para vencer 4-2 a un sorprendente Haití, que vendió cara la derrota y por varios lapsos hizo pensar que podía rescatar el empate.

Los ‘Grenadiers’ se fueron arriba en el marcador al minuto 10. Jean-Kévin Duverne mandó un centro venenoso que Lenny Joseph desvió de taco y, tras una salida titubeante de Yassine Bounou, el esférico terminó en el fondo de las redes. Fue el primer gol de Haití en una Copa del Mundo desde Alemania 1974.

Los ‘Leones del Atlas’ se sacudieron el golpe y tomaron el control del encuentro. Generaron varias oportunidades, pero el arquero Johny Placide tuvo una actuación brillante para mantener con vida a los caribeños.

52 años después, Haití volvió a gritar 'gol' en un Mundial

Fue hasta el 39' cuando Achraf Hakimi igualó el marcador. Tras una jugada accidentada, el lateral apareció sobre la línea para empujar el balón al fondo de las redes.

La alegría africana duró poco. Al 43', Wilson Isidor sacó un potente disparo de larga distancia que venció a Bounou y devolvió la ventaja a Haití.

Antes del descanso, Ismael Saibari apareció solo en el corazón del área para firmar el 2-2 y convertirse en el primer futbolista africano que marca en los tres partidos de la fase de grupos de una misma Copa del Mundo.

Ismael Saibari logró algo que ningún africano había hecho

En el complemento, el partido se volvió ríspido, con constantes faltas y llegadas en ambas áreas, aunque con poca claridad frente al arco.

Al 71', Mohamed Ouahbi movió sus piezas y la apuesta rindió frutos. Soufiane Rahimi, uno de los hombres de refresco, marcó el gol del desempate con un remate de derecha apenas siete minutos después de ingresar.

Haití se mantuvo estoico, más por entrega que por talento, frente a un Marruecos que nunca dejó de insistir. Al 89', Gessime Yassine empujó el balón tras una diagonal retrasada y sentenció el encuentro.

Con este resultado, Marruecos terminó segundo del Grupo C y enfrentará en los dieciseisavos de final al primer lugar del Grupo F, Países Bajos, Japón y Suecia.