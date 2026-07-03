Publicación: viernes 3 de julio de 2026

Héctor Cantú

Marruecos, la selección del Mundial que no tiene puntos débiles

Canadá enfrentará uno de los retos más duros de su historia reciente en el futbol mundial

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, aseguró este viernes que Marruecos, su rival este sábado en Houston en los octavos de final del Mundial, tiene "cero debilidades" y que su objetivo en el torneo debería ser, como mínimo, repetir las semifinales de Catar 2022.

"No estamos satisfechos, pero las expectativas de Marruecos son intentar llegar a semifinales o más lejos, y es lógico que las tengan porque han vivido unos años increíbles. Esto no es manipulación, es la realidad de dos movimientos futbolísticos, el de Canadá y el de Marruecos", dijo Marsch en la rueda de prensa previa al encuentro.

10 datos que hacen del Brasil vs Marruecos el mejor partido de la primera ronda del Mundial

La posesión de la pelota es la más pareja de lo que va de la Copa del Mundo (51% Brasil, 49% Marruecos)
Es el partido con más tiempo efectivo de lo que va del Mundial (59 minutos 13 segundos)
Se rompió la racha de Vinícius Júnior. Siempre que marcaba ganaba Brasil hasta que se enfrentó a Marruecos. Marcó su gol 10
Brasil y Marruecos dispararon 27 veces en total, 13 para la Canarinha y 14 para Marruecos
Ambos equipos se quedaron a un pase de completar, entre ambos, los mil pases en los 90 minutos de juego
Los dos capitanes de ambas selecciones juegan en el mismo equipo (PSG) y son bicampeones de la UEFA Champions League.
Brasil mantiene su récord insuperable de invicto en partidos de estreno en un Mundial (17 victorias y 4 empates)
En algún momento del partido, Marruecos tuvo en la cancha a 11 futbolistas nacidos en otro país.,
Marruecos puso contra la pared a Brasil. Segunda vez en la historia que la Canarinha recibe cinco disparos al arco en los primeros 10 minutos
Nunca antes, Brasil habíaa recibido tantos disparos en contra en el primer tiempo de una Copa del Mundo (12).

"Es un equipo que no tiene debilidades. Les dije a mis jugadores: este equipo no tiene debilidades", añadió.

Marsch destacó que su equipo acepta el desafío y contó que el canadiense Steve Nash, leyenda de la NBA, le envió un mensaje de motivación.

"Steve Nash nos envió un mensaje hace 10 días sobre la importancia del balance entre tensión y libertad. Jugamos con disciplina y organización, pero luego mostramos nuestra calidad y demostramos quiénes somos. Hay que estar organizados, pero ir a por ellos", afirmó Marsch.

El histórico minuto 65 en que Marruecos alineó 11 nacidos fuera del país

Portero: Yassine Bounou, Montreal, Canadá
Defensa: Noussair Mazraoui, Leiderdorp, Países Bajos
Defensa: Issa Diop, Toulouse, Francia
Defensa: Chadi Riad, Palma, España
Defensa: Achraf Hakimi, Madrid, España
Medio: Neil El Aynaoui, Nancy, Francia
Medio: Ayyoub Bouaddi, Senlis, Francia
Medio: Chemsdine Talbi, Sambreville, Bélgica
Medio: Bilal El Khannouss, Molenbeek, Bélgica
Medio: Samir El Mourabet, Strasbourg, Francia
Delantero: Ismael Saibari, Terrassa, España

Marruecos y Canadá se miden este sábado en el NRG Stadium de Houston en los octavos de final, después de eliminar respectivamente a Países Bajos y a Sudáfrica.

"Estamos ilusionados, queríamos llegar a medirnos con grandes rivales y Marruecos es exactamente eso: muy bien organizado, gran estructura pero con fluidez, y con los resultados y la confianza que tienen. Sabemos que nos toca un desafío enorme contra un rival de enorme talento", destacó Marsch.

El preparador de Canadá arrancó su intervención con una felicitación por la calidad del terreno de juego.

"Acabamos de ver el campo y tengo que felicitar a la gente por los campos. Hemos jugado en campos increíbles", afirmó.

Marsch insistió en varias ocasiones en el respeto que le merece el trabajo de Marruecos en este torneo y restó importancia al posible efecto de los numerosos desplazamientos y de los minutos acumulados en prórrogas y tandas de penaltis ante Países Bajos.

"Podrías decir que viajar y la carga física y mental podría debilitar a Marruecos, pero si los ves, juegan con mucha energía, tienen grandes jugadores en el banquillo y ya han estado a estas alturas; estaríamos locos si esperáramos algo menos que el máximo de Marruecos", aseguró.

"Lo que haremos será intentar correr más, presionar más, pero espero la mejor actuación del torneo de Marruecos", añadió.

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