Manuel Ugarte sufrió la lesión más temida

Redacción FOX Deportes

Manuel Ugarte sufrió una de las peores noticias de su carrera. La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) confirmó que el mediocampista sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

La lesión ocurrió durante el partido de la Jornada 3 de la Copa del Mundo, cuando la 'Celeste' caía 1-0 frente a España y Ugarte no pudo continuar en el terreno de juego.

El comunicado de la AUF señala que “en coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios” y se confirmó el diagnóstico.

Los 'Red Devils' informaron que analizan junto con los especialistas el tratamiento más adecuado antes de establecer un tiempo estimado de recuperación.

“Es la lesión más dura que un futbolista puede tener", escribió Ugarte en redes sociales. El uruguayo aseguró que volverá "más fuerte en todo sentido" y agradeció el apoyo recibido por la Selección Uruguaya, Manchester United, familiares y amigos.