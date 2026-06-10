Los nuevos gigantes: Equipos emergentes fuera del top histórico

Karla Villegas Gama

En cada edición de la Copa del Mundo aparecen selecciones capaces de desafiar a las potencias tradicionales. La de 2026 no será la excepción.

Marruecos Copyright: Reuters

Los ‘Leones del Atlas’ se presentan como la única selección africana que ha disputado las semifinales de un Mundial, en Catar 2022.

Desde entonces se ha erigido como uno de los equipos más sólidos del futbol mundial, gracias a una defensa ordenada, velocidad por los costados y contragolpes arrolladores.

Además, gran parte de su plantilla está conformada por futbolistas que decidieron representar a Marruecos pese a no haber nacido en el país, pero al ser hijos de marroquíes, cuentan con la nacionalidad.

Para 2026, 19 jugadores nacidos fuera del país forman parte de la convocatoria; entre ellos destacan: Yassine Bounou (Canadá), Achraf Hakimi (España), Brahim Díaz (España), Sofyan Amrabat (Países Bajos) y Bilal El Khannouss (Bélgica).

Los 'Leones del Atlas' llegan al torneo como campeones de la Copa Africana de Naciones 2025 y con un torneo clasificatorio impecable, tras ganar los ocho partidos de su grupo.

Senegal Copyright: Reuters

Los ‘Leones de la Teranga’ disputarán su cuarta participación en el torneo tras finalizar invictos y como primer lugar del Grupo B de las eliminatorias de la Confederación Africana (CAF).

Aunque su historia mundialista es corta, alcanzaron la fase de eliminación directa en dos de sus tres apariciones previas, incluido el histórico recorrido hasta cuartos de final en 2002, demostrando velocidad y fortaleza física. Los contragolpes suelen ser una de sus mejores armas, combinados con una defensa férrea.

En 2026 se presentan con un equipo experimentado, en el que 19 futbolistas militan en clubes de las cinco grandes ligas europeas, como Mamadou Sarr, Krépin Diatta, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye y Nicolas Jackson.

A ellos se suman veteranos de gran jerarquía como Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané e Ismaïla Sarr.

Cabe señalar que 12 de los 26 convocados para la competencia nacieron fuera de Senegal, siendo Francia el principal país de origen de la diáspora senegalesa.

Japón Copyright: Reuters

Si de regularidad se trata, ninguna selección asiática se compara con Japón. Esta será su octava participación consecutiva y ninguna otra selección asiática ha alcanzado cuatro veces la fase de eliminación directa.

Para 2026 aseguraron su boleto tras superar la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC. Los 'Samuráis Azules' solo sufrieron una derrota, cuando ya tenían garantizada su clasificación.

El gran referente es el veterano Yuto Nagatomo, quien disputará su quinta fase final y se unirá al exclusivo grupo de futbolistas con cinco participaciones. Además del defensa de Tokyo FC, Wataru Endo suma su tercera convocatoria al hilo.

Pero los nipones también cuentan con una generación joven encabezada por Takefusa Kubo (25 años), Yuito Suzuki (24 años), Zion Suzuki (23 años), Junnosuke Suzuki (22 años), Keisuke Goto (21 años) y Kento Shiogai (21 años).

En el terreno de juego es una selección disciplinada que presiona alto, recupera rápido y ataca con un juego vertical muy definido.

Noruega Copyright: Reuters

Tras 28 años de ausencia, Noruega clasificó a su cuarta participación en el torneo con paso perfecto: ganaron sus ocho partidos en el Grupo I de las eliminatorias de la UEFA.

Por si fuera poco, consiguieron 37 goles, 16 de ellos de Erling Haaland, una muestra de la pegada que convierte a los 'Vikingos Rojos' en uno de los ataques más peligrosos del torneo.

Los ‘Vikingos’ cuentan con una de las delanteras más poderosas del torneo, cortesía del propio Haaland, pero también de Alexander Sørloth. La media cancha liderada por Martin Ødegaard tiene mucho equilibrio, con recuperación de balón y posesiones largas.

La plantilla cuenta con experiencia y roce internacional: solo cuatro de los 26 futbolistas juegan en la liga local, dos de ellos en el Bodø/Glimt que sorprendió en la campaña 2025/26 de la Champions League. El resto forma parte de clubes de las cinco grandes ligas de Europa.

Sin el peso histórico de las selecciones campeonas, Marruecos, Senegal, Japón y Noruega llegan con argumentos suficientes para desafiar a las potencias tradicionales y convertirse en protagonistas de la próxima gran cita del futbol.