Los botines de Ferran Torres también ganaron el Mundial

EFE

Los botines de Ferran Torres, autor del gol que dio a España el título del Mundial en Nueva Jersey con la firma Under Armour, se colaron en la fiesta de las otras multinacionales -Adidas y Nike- que presentaron un diseño rosa que inundaron los estadios de Estados Unidos, México y Canadá en los 104 partidos que se jugaron en el campeonato.

Tras la final en la que la selección española se impuso a Argentina con el solitario gol de Ferran Torres, la firma estadounidense publicó en sus redes sociales una imagen del momento del remate decisivo del delantero valenciano con un dardo a sus competidores: "las botas de un campeón no son de color rosa".

Una referencia clara a otros fabricantes como Nike, Adidas o Puma, que diseñaron los modelos fucsia y rosa eléctrico que vistieron la mayoría de estrellas en el torneo.

La campaña, que ya acumula más de 241 mil 'me gusta' en apenas unos días, está dando la vuelta al mundo porque solamente 9 futbolistas vistieron botas Under Armour, entre los que destacan el mismo Ferran Torres -cuyo modelo de botas se vende a 275$- o el recientemente nombrado mejor lateral derecho del Mundial, Pedro Porro. Una diferencia abismal respecto a los 534 jugadores que calzaron Nike o los 496 de Adidas.