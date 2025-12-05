Los 5 momentos del sorteo del Mundial 2026

Karla Villegas Gama

La ceremonia contó con la presencia de jugadores de época, como Roberto Carlos y Francesco Totti, leyendas deportivas, como Shaquille O'Neal y Tom Brady, y cantantes de primer nivel, como Andrea Bocelli y Robbie Williams.

para sacar los nombres de los 3 coanfitriones, Gianni Infantino invitó al escenario a sus mandatarios: la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer ministro Mark Carney y el presidente Donald Trump.

México abrirá la competencia ante Sudáfrica, será la segunda ocasión que se enfrenten en un partido inaugural, después de verse las caras en 2010, algo que jamás había sucedido.

ninguno de los coanfitriones conocen a todos sus rivales. México se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y al ganador del repechaje UEFA D. Canadá compartirán grupo con el vencedor del repechaje A de la UEFA, Catar y Suiza; mientras que Estados Unidos está emparejado con Paraguay, Australia y el vencedor del playoff C de la UEFA.

La ubicación de Uzbekistán causó polémica, pues se creía que sería colocado con Francia y Senegal, pero terminó acompañando a Portugal, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1. esto para evitar que Bolivia y los ‘cafeteros’ quedaran en el mismo sector, al ser representantes de CONMEBOL.