Los 5 gigantes que arrancaron sin ganar y aún sueñan con la Copa del Mundo

Karla Villegas Gama

Cinco de las selecciones favoritas al título tropezaron en su debut. Bélgica, Brasil, España, Países Bajos y Portugal arrancaron la Copa del Mundo 2026 sin conocer la victoria.

Sin embargo, la historia ofrece un motivo para creer. Antes que ellas, otros campeones comenzaron el torneo con dudas y terminaron levantando el trofeo.

Inglaterra 1966: la gloria del anfitrión Copyright: Reuters

Inglaterra se presentó ante un pletórico Wembley Stadium con la encomienda de darle la victoria a su afición; sin embargo, empató sin goles con Uruguay.

Pero los ‘Tres Leones’ se sacudieron el titubeante arranque y le ganaron 2-0 a México. Llenos de confianza le repitieron la dosis a Francia y amarraron su pase a cuartos de final.

En esa instancia superaron a Argentina por la mínima y en semifinales se impusieron 2-1 a la Portugal de Eusébio.

En la final se midió a Alemania Federal, el 2-2 en 90 minutos forzó el alargue, donde Inglaterra marcó un doblete y aseguró el título. En ese encuentro Geoff Hurst firmó un triplete, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo en una final de Copa del Mundo.

España 1982: Italia, el campeón que nadie veía venir Copyright: Reuters

La ‘Azzurra’ llegó titubeante tras avanzar como segundo de su grupo en el torneo clasificatorio, detrás de Yugoslavia. Las dudas aumentaron en su primer partido del Mundial pues empató sin goles con Polonia.

Los siguientes dos partidos no fueron mejores, igualaron a uno con Perú y Camerún, pero la diferencia de goles les permitió avanzar a la segunda fase de grupos.

En esa instancia las cosas cambiaron: derrotaron 2-1 a Argentina y 3-2 a Brasil, asegurando su pase a semifinales, donde se volvieron a ver las caras con Polonia.

Paolo Rossi, que venía encendido tras marcarle un triplete a la ‘Canarinha’ y ante Polonia se anotó un doblete para sellar el boleto a la final.

En el último duelo se encontraron con la Alemania Federal de Lothar Matthäus y Karl-Heinz Rummenigge. Sin embargo, el buen momento por el que atravesaba Italia y el paso demoledor de Rossi bastaron para superar 3-1 a los teutones.

Sudáfrica 2010: España validó su etiqueta de favorita Copyright: Reuters

Campeones de Europa en 2008 y con su generación más prometedora de la historia, España llegaba con todo a su favor, pero su primer partido fue un golpe inesperado.

Una pragmática Suiza los sorprendió con un gol de Gelson Fernandes para concretar una de las mayores sorpresas del torneo.

Vicente del Bosque ajustó sus piezas y para la Jornada 2 sumó sus primeros tres puntos, con un 2-0 ante Honduras. Obligado a ganar en la última fecha para pelear por el liderato, cumplió con la misión, con un 2-1 frente a Chile.

En octavos de final mostró su solidez en el medio campo y superó por la mínima a Portugal. Después les repitió la dosis a Paraguay y Alemania para verse las caras con Países Bajos en la final.

En esa instancia necesitó de los tiempos extra para definir el partido con un gol de Andrés Iniesta.

Catar 2022: La consagración de Argentina Copyright: Reuters

Invicta durante 36 partidos, Argentina llegó segura de que podía arrancar con un triunfo ante Arabia Saudita, y aunque iniciaron ganando al minuto 10, en el segundo tiempo los papeles se invirtieron y cayeron con los asiáticos.

Más adelante recompusieron el paso y derrotaron a México y Polonia con marcador de 2-0.

En octavos de final dejaron en el camino a Australia, pero en cuartos, contra Países Bajos, las cosas se volvieron a complicar. Hasta el minuto 83 Argentina ganaba 2-0, pero los europeos apretaron el paso y empataron en el 90+11’. En tiempos extra el marcador no se movió, dando lugar a la tanda de penales, donde la ‘Albiceleste’ se impuso 4-3

Las semifinales le dieron un respiro, después de haber rozado la eliminación, goleó 3-0 a Croacia.

En la final, una de las más emocionantes de la historia, igualaron a dos con Francia. En el alargue ambos equipos anotaron, dejando el marcador en 3-3. En la tanda de penales, Argentina fue superior y se llevó la Copa con un 4-2.

Bélgica, Brasil, España, Países Bajos y Portugal todavía tienen mucho camino por recorrer. La historia demuestra que un empate en el debut puede encender las alarmas, pero no necesariamente apagar el sueño de conquistar la Copa del Mundo.