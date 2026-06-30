Los 3 consentidos de México, listos para ser titulares ante Ecuador

Enrique Gómez

Solo tres jugadores de México han iniciado todos los partidos del Mundial hasta ahora.

Una vez que se confirme la alineación del Tri para el partido por los 16vos de final contra Ecuador, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Julián Quiñones arrancarán su cuarto encuentro consecutivo; todo un hito considerando que Javier Aguirre ha hecho tantas rotaciones en este torneo que en la fase de grupos ya jugaron 25 de los 26 futbolistas que fueron convocados para este gran torneo en Norteamérica.

De acuerdo con el periodista de FOX Deportes, Rodolfo Landeros, y otros reportes desde la concentración de la Selección Mexicana, esta será la alineación con la que México buscará el quinto partido en el Mundial:

· Raúl Rangel, portero (titular en cada encuentro)

· Jorge Sánchez, lateral (titular en los últimos dos partidos)

· César Montes, defensa (titular en dos de los tres partidos)

· Johan Vásquez, defensa (titular en dos de los tres partidos)

· Jesús Gallardo, lateral (titular en dos de los tres partidos)

· Erik Lira, mediocampista (titular en dos de los tres partidos)

· Luis Romo, mediocampista (titular en dos de los tres partidos)

· Gilberto Mora, mediocampista (titular en los últimos dos partidos)

· Roberto Alvarado, extremo (titular en cada encuentro)

· Julián Quiñones, extremo (titular en cada encuentro)

· Raúl Jiménez, delantero (titular en dos de los tres partidos)

La historia de México en ronda de eliminación está a punto de cambiar El Tri enfrenta a Ecuador en busca del quinto partido y de su mejor Mundial en 40 años

Sí, un 4-3-3 con la opción de convertirse en un 5-2-3 (con un tercer central), como suele hacer Aguirre.

¿Alcanzará con esta alineación? Es verdad que hace 40 años que el Tri no gana un partido de eliminación directa en un Mundial, pero hay que recordar que tanto en 1986 como ahora, el partido de ‘matar o morir’ fue en la capital mexicana; además, el equipo de Javier Aguirre ya firmó la mejor fase de grupos de si historia (nueve puntos y ningún gol recibido) con este mismo grupo de jugadores.