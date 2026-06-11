Llegó la hora de la verdad para Canadá en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Canadá comienza de cero en el Mundial 2026 y busca sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo ante Bosnia y Herzegovina, un duelo en el que ambos equipos saben que la victoria les daría el ánimo necesario para encarar la fase de grupos con ilusión.

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Canadá busca terminar con una racha de seis derrotas consecutivas en el torneo en casa para abrirse camino en el Grupo B, una victoria que ha tardado en llegar 40 años desde que debutó en el Mundial en 1986.

Bosnia regresa al torneo después de 12 años para ponerse a prueba, llegó por vía del playoff y sus opciones pasan por ganar el primer partido del grupo, otro resultado complicaría sus opciones de avanzar a la siguiente ronda y va a todo o nada.

La localía jugará a favor del conjunto canadiense que sueña con su primer triunfo mundialista de la mano de una generación que en los últimos años ha colocado a su selección en lo más alto de la CONCACAF y quiere demostrarlo en la gran cita mundial.