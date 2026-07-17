Lionel Messi ya habló de la foto con bebé Lamine: "Es una locura"

Enrique Gómez

La fotografía es tan milagrosa que parece hecha con inteligencia artificial, pero es completamente real.

Sí sucedió: Lionel Messi fue retratado dándole un baño a Lamine Yamal cuando el español era un bebé. Pero como si eso no fuera suficientemente anecdótico, resulta que el mejor jugador de nuestra era enfrentará en la final de la Copa del Mundo al mismo ser humano que aseó hace 19 años, solo que ahora convertido en la máxima promesa del futbol mundial.

"Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también", dijo el futbolista de 39 años de cara al duelo más importante de este deporte entre Argentina y España.

Messi comments on Lamine Yamal and the photo they took together when Lamine was a baby with @TomBrady



(via @Fanatics) pic.twitter.com/hjbYDcYWpx — FOX Sports (@FOXSports) July 18, 2026

Durante un evento organizado por la FIFA en el Fanatic Fest de Nueva York, el capitán de la ‘Albiceleste’ fue el más aplaudido por el público, donde participaron como presentadores el exjugador inglés Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant y la leyenda de la NFL Tom Brady.

“Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez", dijo Messi, autor de 21 goles en esta Copa del Mundo.

¿Cómo se sentirá jugar una final del Mundial contra una hombre que te bañó mientras era bebé y que se sentirá competir en la máxima instancia ante una persona a la que le diste un baño de esponja cuando era un neonato? Eso es algo que quizá solo Yamal y Messi podrán conocer en este universo.