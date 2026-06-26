Lionel Messi sería el gran ausente de Argentina

Héctor Cantú

Lionel Messi podría convertirse en la gran ausencia de Argentina para el tercer partido de la Albiceleste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Luego de dos actuaciones redondas en sus dos primeros encuentros, donde se despachó con un triplete y un doblete, posteriormente, Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, tomaría la decisión de darle descanso a su gran estrella.

Locura en Argentina para ver... ¿el último partido de Lionel Messi?

Argentina se enfrentará a Jordania en el último encuentro de la fase de grupos ya clasificado a la ronda siguiente como primer lugar de grupo.

Messi, por ahora se mantiene como líder de goleo de la Copa del Mundo luego de que Kylian Mbappé no marcara con Francia y Erling Haaland no viera minutos con Noruega.

Leo Messi no ha sido suplente en un partido oficial de Argentina desde la Copa América 2024 cuando Argentina derrotó por 2-0 a Perú, también en el último partido de la fase de grupos.