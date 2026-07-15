Lionel Messi lo deja claro: "nadie les ha regalado nada"

EFE

Leo Messi, capitán de la selección argentina que este miércoles se clasificó a la final del Mundial 2026, afirmó que, "una vez más" el equipo albiceleste ha demostrado "que nadie" le "regala nada".



Argentina, en otra remontada heroica, derrotó 1-2 a Inglaterra, que se había adelantado en el minuto 55, con los goles de Enzo Fernández (m.85) y Lautaro Martínez (92+).

Messi indicó en la zona mixta del estadio de Atlanta: "Hace cuatro años logramos lo que queríamos, jugar el último partido y ser los mejores durante cuatro años. Otra vez hemos vuelto a demostrar que nadie nos regala nada y nos volvimos a meter entre los dos mejores del mundo".



"Estoy una vez más muy orgulloso de poder dar una alegría a todo el pueblo argentino", indicó el capitán argentino que aseguró que "solo era un partido de fútbol". "Queríamos conseguir la victoria y meternos en la final de una Copa del Mundo".

"Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer", añadió.



"Ahora, hay que disfrutar del momento con los compañeros. Este grupo no le debe nada a nadie. Se demostró que damos el máximo siempre y damos muchísima alegría a todos los argentinos durante todos estos años. Volver a jugar una final de la copa del mundo otra vez, con lo que eso significa para los argentinos...Pase lo que pase, hay que valorar este proceso y como siempre será lo que Dios quiera nada más", remarcó.